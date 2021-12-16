Hatay'da 64 şişe kaçak ve 23 litre sahte içki ele geçirildi (Hatay Haberleri)

Hatay'da 64 şişe kaçak ve 23 litre sahte içki ele geçirildi.

Haberler - Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 16.12.2021 - 17:54

Hatay'da 64 şişe kaçak ve 23 litre sahte içki ele geçirildi

Haberleri - Anadolu Ajansı, Hatay'da 64 şişe gümrük kaçağı ve 23 litre sahte içki ele geçirilen evin sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde bir evde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 64 şişe gümrük kaçağı içki ve 23 litre sahte içki ele geçirdi.

Ev sahibi G.Y. gözaltına alındı.

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