Hatay'da 97 bin 238 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi (Hatay Haberleri)

Hatay'ın Belen ilçesinde 97 bin 238 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Haberler - Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 28.02.2022 - 09:13

Hatay'da 97 bin 238 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şenbük Mahallesi'ndeki bir iş yerinde arama yaptı.

Adreste 97 bin 238 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirdi.

Polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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