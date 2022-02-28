Hatay'da 97 bin 238 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Haberler - Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 28.02.2022 - 09:13
Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şenbük Mahallesi'ndeki bir iş yerinde arama yaptı.
Adreste 97 bin 238 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirdi.
Polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
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