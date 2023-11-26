Hatay'da ağır hasarlı 6 bina kontrollü yıkıldı

Defne ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar devam etti.
Ekipler, Çekmece Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 6 binanın çevresinde önlem aldı.
Binaların iş makineleriyle kontrollü yıkılmasının ardından çıkan molozlar, enkaz döküm alanlarına götürüldü.
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