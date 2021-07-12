Hatay'da, Asi Nehri'nde ceset bulundu

Hatay Haberleri DHA 12.07.2021 - 06:31
Hatay Haberleri - DHA,
Olay, akşam saatlerinde Defne ilçesi Sümerler Mahallesi yanından geçen Asi Nehri'nde meydana geldi. Suda hareketsiz birinin yattığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, bir erkeğe ait olan cesedi nehirden çıkardı.
Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, yapılan incelemenin ardından ceset otopsisi için Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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