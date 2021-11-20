Hatay'da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

Haberler - Hatay Haberleri DHA 20.11.2021 - 12:40
Hatay Haberleri - DHA, Antakya- Reyhanlı yolunda 'Kirpi' adı verilen askeri zırhlı araç, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, refüje devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin de müdahalesiyle zırhlı araçtan yaralı çıkarılan 3 asker, çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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