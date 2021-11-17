Hatay'da bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

Haberler - Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 17.11.2021 - 19:21
Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı, Alsancak Mahallesi'ndeki hayvan pazarı girişinde iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekipleri, havaya ateş açarak tarafları ayırdı.
Kavgada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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