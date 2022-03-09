Hatay'da çaldıkları otomobili yakan 2 zanlı tutuklandı (Hatay Haberleri)

Hatay'ın Hassa ilçesinde çaldıkları aracı yaktıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

Haberler - Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 09.03.2022 - 13:41

Hatay'da çaldıkları otomobili yakan 2 zanlı tutuklandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Girne Mahallesi'nde bir evin önünden otomobilin çalınması ve bir süre sonra yol kenarında yanmış şekilde bulunmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Araştırma sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler M.D. ve A.B.A. adreslerine yapılan baskınla yakalandı.

Şüpheliler, çaldıkları aracı bir süre sonra çalıştıramayınca parmak izlerinin kalmaması için yaktıklarını itiraf etti.

Adliyeye sevk edilen M.D. ve A.B.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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