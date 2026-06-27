Hatay'da çiftçiye destek. 30 milyon liralık tohum dağıtıldı

Etkinlikte söz alan Vali Masatlı, Hatay 'ın deprem sonrası toparlanma ve yeniden yapılanma sürecinde tarımın en kilit rolü oynadığını ifade etti.

Toprakla buluşacak her tohumun üreticiye can suyu, şehrin yarınlarına ise büyük bir katkı sunacağını belirten Masatlı; tarımın kesintisiz sürmesinin istihdam, bölgesel kalkınma ve hayatın normalleşmesi için şart olduğunu dile getirdi. Vali Masatlı, zorlu deprem sürecinin ardından devletin her zaman olduğu gibi bundan sonra da üreticinin arkasında duracağını vurguladı.