Hatay'da çiftçiye destek. 30 milyon liralık tohum dağıtıldı
27.06.2026 09:41
Valilik ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ortak çalışma yürüttü.
Hatay'da deprem sonrası üretimi canlandırmak amacıyla 1400 çiftçiye 30 milyon liralık tohum desteği sağlandı, 68 bin dekar alan toprakla buluşacak.
Hatay Valiliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ortak çalışma yürüterek, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Kırıkhan ilçesinde düzenlenen programda yaklaşık 30 milyon lira değerinde pamuk, soya ve ayçiçeği tohumu üreticilere dağıtıldı.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın da hazır bulunduğu programda, üreticilere toplamda 6 bin 200 torba tohum teslim edildi. Yaklaşık 1400 çiftçinin faydalanacağı bu anlamlı projeyle birlikte, 68 bin dekarlık bir alanda tarımsal faaliyetlerin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Vali Masatlı konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Etkinlikte söz alan Vali Masatlı, Hatay'ın deprem sonrası toparlanma ve yeniden yapılanma sürecinde tarımın en kilit rolü oynadığını ifade etti.
Toprakla buluşacak her tohumun üreticiye can suyu, şehrin yarınlarına ise büyük bir katkı sunacağını belirten Masatlı; tarımın kesintisiz sürmesinin istihdam, bölgesel kalkınma ve hayatın normalleşmesi için şart olduğunu dile getirdi. Vali Masatlı, zorlu deprem sürecinin ardından devletin her zaman olduğu gibi bundan sonra da üreticinin arkasında duracağını vurguladı.
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