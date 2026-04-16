Hatay'da çifte dehşet: Anne ile oğlu ölü bulundu

Olayla ilgili araştırma başlatan ekipler, ölü bulunan Osman Zont'un annesi Zekiye Zont'un (54) da kayıp olduğunu tespit etti.

Olay yerine gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, parmak izi incelemesi sonucu cesedin 33 yaşındaki Osman Zont'a ait olduğunu belirledi.

Hatay 'ın İskenderun ilçesi Akçay Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cesede rastlayan bir çoban, durumu jandarma ekiplerine ihbar etti.

