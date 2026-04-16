Hatay'da çifte dehşet: Anne ile oğlu ölü bulundu
16.04.2026 10:51
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. (Foto: Arşiv)
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Zekiye Zont isimli kadın toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Hatay'ın İskenderun ilçesi Akçay Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cesede rastlayan bir çoban, durumu jandarma ekiplerine ihbar etti.
Olay yerine gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, parmak izi incelemesi sonucu cesedin 33 yaşındaki Osman Zont'a ait olduğunu belirledi.
Silahla vurulmuş bulunan Zont'un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili araştırma başlatan ekipler, ölü bulunan Osman Zont'un annesi Zekiye Zont'un (54) da kayıp olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine arama çalışması başlatan ekipler, İskenderun yamaç paraşütü alanında Zekiye Zont'un cansız bedeni toprağa gömülü buldu.
Bulunduğu yerden çıkarılan kadının cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
