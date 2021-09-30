Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 30.09.2021 - 23:14
Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı, Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Ceylandere Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgeye sevk edilen 4 arazöz, 2 su tankeri ve 30 yangın söndürme işçisi ve 2 helikopterin alevlere müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında 1 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
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