Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı, Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.



Ceylandere Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Bölgeye sevk edilen 4 arazöz, 2 su tankeri ve 30 yangın söndürme işçisi ve 2 helikopterin alevlere müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.



Yangında 1 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

