Hatay'da çobanlar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 22.08.2021 - 05:39
Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı,
Torun Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan Mehmet G. ile Yunus Topal (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Yunus Topal, Mehmet G'yi pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı.
Mehmet G.’nin babası Mustafa G'de oğlunun yerde yattığını görünce pompalı tüfekle Yunus Topal’a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yunus Topal'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı Mehmet G. ise 112 Acil Servis ekiplerince Kırkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa G, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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