Hatay'da devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Haberler - Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 11.01.2022 - 11:13
Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı, Hatay'ın Erzin ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan Erzin-Dörtyol kara yolu Yeşiltepe mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Erzin ve Dörtyol'daki hastanelere kaldırıldı.
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