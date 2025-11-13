Hatay'da dönercide yangın
13.11.2025 10:29
İHA
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir dönercide yangın çıktı. Kızartma makinesinde başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Hatay'da dönercide yangın çıktı. Olay Antakya ilçesinde yaşandı.
Büyükdalyan Mahallesi'nde bulunan dönercide, kızartma makinesi kaynaklı yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere teslim olan kızartma makinesine müdahale edildi.
Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında iş yerinde hasar oluştu.
YASAL UYARI
HATAY Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. HATAY Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.