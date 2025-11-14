Hatay'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Edinilen bilgiye göre, Numune Evler Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Dörtyol itfaiye istasyonu ekiplerinin müdahale ettiği yangında dumandan etkilenen M.T. adlı bir vatandaş, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken evde maddi hasar oluştu.