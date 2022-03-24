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Hatay'da evinde 5 yasaklı ırk köpek bulunan kişiye 74 bin 910 lira ceza (Hatay Haberleri)

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, evinde 5 yasaklı ırk köpek bulunan kişiye 74 bin 910 lira ceza uygulandı.

Haberler - Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 24.03.2022 - 14:20

Hatay'da evinde 5 yasaklı ırk köpek bulunan kişiye 74 bin 910 lira ceza

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barabaros Mahallesi'nde İ.E.K'ye ait ikamette yasaklı ırk köpek bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, ikametteki 5 yasaklı ırk köpeğin sahibine 74 bin 910 lira ceza kesti.

Köpekler, Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

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