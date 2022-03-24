Hatay'da evinde 5 yasaklı ırk köpek bulunan kişiye 74 bin 910 lira ceza

Haberler - Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 24.03.2022 - 14:20
Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barabaros Mahallesi'nde İ.E.K'ye ait ikamette yasaklı ırk köpek bulunduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, ikametteki 5 yasaklı ırk köpeğin sahibine 74 bin 910 lira ceza kesti.
Köpekler, Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.
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