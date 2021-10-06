Hatay'da evinin bodrumunda 1380 litre sahte içki bulunan zanlı yakalandı

Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 06.10.2021 - 14:54
Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı, Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavla Mahallesi'nde yaşayan A.G'nin evinin bodrum katında sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı.
Adreste, 1380 litre sahte içki, 9 bin 500 litre fermente edilmiş alkol, içki üretiminde kullanılan 3 tank, 2 damıtma ünitesi, termometre, 2 kazan, 103 boş bidon ve 265 boş pet şişe ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli A.G, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
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