Hatay'da evinin bodrumunda 1380 litre sahte içki bulunan zanlı yakalandı (Hatay Haberleri)

Hatay'da evinin bodrum katında 1380 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 06.10.2021 - 14:54

Hatay'da evinin bodrumunda 1380 litre sahte içki bulunan zanlı yakalandı

Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı, Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavla Mahallesi'nde yaşayan A.G'nin evinin bodrum katında sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı.

Adreste, 1380 litre sahte içki, 9 bin 500 litre fermente edilmiş alkol, içki üretiminde kullanılan 3 tank, 2 damıtma ünitesi, termometre, 2 kazan, 103 boş bidon ve 265 boş pet şişe ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.G, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.​​​​​​​

Yasal Bilgilendirme

Hatay Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Hatay Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

SON DAKİKA HATAY HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...