Hatay'da feci kaza: 22 yaşındaki Doğan yaşamını yitirdi

Hatay 'ın Defne ilçesi Harbiye yolunda sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil , saat 03.30 sıralarında ağır hasarlı binanın yıkımı için bölgede bulunan iş makinesine çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık , itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Doğan Dağlı'nın (22) da arasında bulunduğu otomobildeki beş kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Dağlı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Doğan Dağlı'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

İş makinesi operatörü gözaltına alındı.