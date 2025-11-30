Hatay'da göçmen kaçakçılarına operasyon

Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli tutuklanırken, göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmada; 27 Kasım 2025 tarihinde Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde durdurulan iki otomobil içerisinde Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan iki yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

