Hatay'da iki araç çarpıştı, altı kişi yaralandı
24.11.2025 15:01
AA
Hatay'ın Erzin ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında altı kişi yaralandı.
Yukarıburnaz Mahallesi'nde S.K'nin kullandığı otomobille S.Ç. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobildeki dört kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
YASAL UYARI
HATAY Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. HATAY Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.