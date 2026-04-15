Hatay'da ilk kez görüldü. Orta Asya'dan geldiği tahmin ediliyor
15.04.2026 10:40
Hatay'da ilk kez Türkistan örümcekkuşu görüntülendi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde doğa gözlemcileri tarafından kentte ilk kez Türkistan örümcekkuşu görüntülendi.
Göç yolu üzerinde bulunan Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki sahilde kısa süre konaklayan kuşlar, gözlemciler tarafından fotoğraflandı.
Orta Asya'dan geldiği tahmin edilen Türkistan örümcekkuşu, ilk kez Hatay'da objektife takıldı. Böylece Türkistan örümcekkuşu, Türkiye'de 8'inci kez kayıt altına alınmış oldu.
Türkiye'de nadir görülen Türkistan örümcekkuşu, böcekler ve küçük canlılarla beslenip gözden kayboldu.
Türkistan örümcekkuşu, genellikle seyrek akasyaların olduğu kurak bozkırlarda yaşıyor.
