23.11.2025 10:38

Hatay'da insan kaçakçılığı: 9 göçmen yakalandı
İHA

Hatay'da polis ekiplerinin durduğu bir minibüste 9 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Kişileri kaçıran organizatör tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele kapsamındaki çalışmaları devam ediyor.

 

Olay, 22 Kasım'da Antakya-Belen yolu üzerinde yaşandı.

 

Antakya-Belen yolu üzerinde hareket eden bir minibüs durduruldu.

 

Aramada Türkiye'de geçerli oturma izni olmayan 9 yabancı uyruklu göçmen minibüsün bagajında yakalandı.

 

Olayla ilgili aracı organizatör yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

