Hatay'da insan kaçakçılığı: 9 göçmen yakalandı
23.11.2025 10:38
İHA
Hatay'da polis ekiplerinin durduğu bir minibüste 9 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Kişileri kaçıran organizatör tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele kapsamındaki çalışmaları devam ediyor.
Olay, 22 Kasım'da Antakya-Belen yolu üzerinde yaşandı.
Antakya-Belen yolu üzerinde hareket eden bir minibüs durduruldu.
Aramada Türkiye'de geçerli oturma izni olmayan 9 yabancı uyruklu göçmen minibüsün bagajında yakalandı.
Olayla ilgili aracı organizatör yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
YASAL UYARI
HATAY Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. HATAY Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.