Hatay'da işlettikleri bakkalda kaçak ürünler bulunan iki şüpheli gözaltına alındı (Hatay Haberleri)

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, işlettikleri bakkalda gümrük kaçağı akaryakıt ve sigara ele geçirilen iki kişi gözaltına alındı.

Haberler - Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 22.10.2021 - 14:12

Hatay'da işlettikleri bakkalda kaçak ürünler bulunan iki şüpheli gözaltına alındı

Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gümrük kaçağı ürünler bulunduğu belirlenen Yunushanı Mahallesi'nde M.Ü. ve S.D'ye ait bakkallara operasyon düzenledi.

Bakkallarda gümrük kaçağı 70 litre benzin, 13 litre motor yağı, 19 bin 800 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) 50 paket sigara ile 89 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler M.Ü. ve S.D. gözaltına alındı.

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