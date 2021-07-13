Hatay'da kek, çikolata ve cips paketlerine uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli yakalandı

Hatay Haberleri 13.07.2021 - 17:03
İl Emniyet Müdürlüğü Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Kırıkhan ilçesinde 2 şüpheliyi takibe aldı.
Yolda yürürken durdurulan D.J. ve E.S'nin el çantasını arayan ekipler, kek, çikolata ve cips paketlerine gizlenmiş 3 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Şüpheliler, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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