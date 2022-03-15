Hatay'da koltuk döşeme atölyesinde çıkan yangın söndürüldü (Hatay Haberleri)

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde koltuk döşeme atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Haberler - Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 15.03.2022 - 15:27

Hatay'da koltuk döşeme atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Yeni Sanayi Sitesi'ndeki koltuk döşeme atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü.

Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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