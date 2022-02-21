Hatay'da metruk evde çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü

Haberler - Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 21.02.2022 - 17:56
Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı,
Karali Bölüğü Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta bulunan metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle çevre binalara sıçramadan söndürüldü.
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