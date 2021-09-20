Hatay'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Hatay Haberleri İHA 20.09.2021 - 09:21
Hatay Haberleri - İHA,
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Turunçlu Mahallesinde sürücüleri henüz tespit edilemeyen 31 ACU 35 plakalı minibüsle, 31 BC 125 plakalı otomobil çarpıştı.
Kaza sonucu araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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