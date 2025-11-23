Hatay'da motosiklet hırsızlığı çetesi yakalandı: 6 motosiklet bulundu

Hatay'da farklı zamanlarda yapılan motosiklet hırsızlığıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Çalınan 6 motosiklet ve parçaları ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan İ.İ. ve E.İ. adlı 2 kişi sevk edildikleri makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

