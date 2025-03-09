Hatay'da motosiklet TIR'la çarpıştı: 2 genç hayatını kaybetti (Hatay Haberleri)
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde TIR'la çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti.
Atilla Kafas'ın (18) kullandığı 31 AAH 221 plakalı motosiklet, Kırıkhan-Hassa kara yolunun Ilıkpınar mevkisinde C.A. idaresindeki 42 E 4377 plakalı TIR'la çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin incelemesinde motosiklet sürücüsü Kafas ile arkasındaki Halit Helvacı'nın (16) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenazeler, Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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