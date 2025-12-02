Hatay'da müstakil evde yangın çıktı
02.12.2025 10:53
İHA
Hatay'da 2 katlı müstakil bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Olay, Arsız ilçesi Üçgüllük Mahallesi'nde yaşandı. Mahalledeki 2 katlı müstakil evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Yangını gören mahallelinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangına kısa sürede müdahale edildi.
Çıkan yangın sebebiyle evde maddi hasar meydana geldi.
