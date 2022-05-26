Hatay'da mutfak malzemeleri arasında 1400 uyuşturucu hap bulundu (Hatay Haberleri)

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde mutfak malzemeleri içerisine gizlenmiş 1400 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haberler - Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 26.05.2022 - 12:05

Hatay'da mutfak malzemeleri arasında 1400 uyuşturucu hap bulundu

Haberleri - Anadolu Ajansı, Polis, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Gündüz Mahallesi'ndeki bir ikamete baskın yaptı.

Ekipler, adresteki aramada bakliyat ve çeşitli gıda malzemeleri içerisine gizlenmiş 1400 uyuşturucu hap buldu.

Ev sahibi F.Ç. ile evdeki F.A. gözaltına alındı.

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