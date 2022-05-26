Hatay'da mutfak malzemeleri arasında 1400 uyuşturucu hap bulundu

Haberler - Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 26.05.2022 - 12:05
Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı, Polis, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Gündüz Mahallesi'ndeki bir ikamete baskın yaptı.
Ekipler, adresteki aramada bakliyat ve çeşitli gıda malzemeleri içerisine gizlenmiş 1400 uyuşturucu hap buldu.
Ev sahibi F.Ç. ile evdeki F.A. gözaltına alındı.
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