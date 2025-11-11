Hatay'da orman yangını
11.11.2025 16:45
AA
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Ekipler, olay yerine sevk edildi.
İlçede Samandağ sınırındaki Tavşantepe mevkisinde saat 16.00 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.
Dumanları fark edenlerin ihbarıyla adrese Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda orman işçisi ve arazöz sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.
