Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay Haberleri 20.07.2021 - 10:01
Kisecik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 farklı noktada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir helikopter, 8 arazöz, 2 su tankı ve 30 personelle yangına müdahale edildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında, yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Hatay Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Hatay Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.