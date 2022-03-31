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Hatay'da otogarın emanet bölümüne uyuşturucu bırakan şüpheli yakalandı (Hatay Haberleri)

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otogarın emanet bölümüne salça kovasında uyuşturucu bırakan zanlı gözaltına alındı.

Haberler - Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 31.03.2022 - 16:21

Hatay'da otogarın emanet bölümüne uyuşturucu bırakan şüpheli yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine ilçe otogarının emanet bölümünde arama yaptı.

Güvenlik güçleri, salça kutusunda poşete sarılı 386 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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