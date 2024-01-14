Hatay'da otomobilin çarptığı yaya öldü

M.K. idaresindeki 34 BDR 002 plakalı otomobil, Akbez Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu K.M'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, K.M'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
K.M'nin cenazesi, incelemenin ardından Hassa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Sürücü de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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