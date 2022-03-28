    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Hatay'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı (Hatay Haberleri)

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Haberler - Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 28.03.2022 - 15:43

Hatay'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
H.Ş'nin kullandığı 42 PY 311 plakalı otomobil, Aktepe Mahallesi'nde G.S. kontrolündeki 31 AED 906 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım çalışmaların ardından normale döndü.

Yasal Bilgilendirme

Hatay Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Hatay Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

HATAY HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...