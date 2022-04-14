Hatay'da otoyol kenarındaki telleri ve demir boruları çalan 2 zanlı yakalandı (Hatay Haberleri)

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otoyol kenarındaki telleri ve demir boruları çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haberler - Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 14.04.2022 - 18:13

Hatay'da otoyol kenarındaki telleri ve demir boruları çalan 2 zanlı yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun Otoyolu kenarındaki Otoyolları İşletme Şefliğine ait 320 kilogram tel ve 64 demir borunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelilerin M.C.A. ile H.K. olduğunu belirleyen polis, zanlıları Dumlupınar Mahallesi'nde saklandıkları adreste operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü, çalıntı malzemeler Otoyolları İşletme Şefliğine teslim edildi.

Yasal Bilgilendirme

Hatay Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Hatay Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

HATAY HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...