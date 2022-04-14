Hatay'da otoyol kenarındaki telleri ve demir boruları çalan 2 zanlı yakalandı

Haberler - Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 14.04.2022 - 18:13
Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı,
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun Otoyolu kenarındaki Otoyolları İşletme Şefliğine ait 320 kilogram tel ve 64 demir borunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Şüphelilerin M.C.A. ile H.K. olduğunu belirleyen polis, zanlıları Dumlupınar Mahallesi'nde saklandıkları adreste operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü, çalıntı malzemeler Otoyolları İşletme Şefliğine teslim edildi.
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