Hatay'da polisten kaçan göçmen kaçakçısı kaza yaptı
16.11.2025 11:43
İHA
Hatay'da polisten kaçarken Asi Nehri yatağına uçan otomobildeki dokuz kaçak göçmen ve göçmen kaçakçısı yakalandı. Göçmen kaçakçısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hatay'da polisten kaçmak isterken kaza yapan göçmen kaçakçısı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri içerisinde göçmenlerin bulunduğu otomobili Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi mevkiinde durdurmak istedi.
Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmak isterken, araç Asi Nehri yatağına uçtu.
Kazada yaralanan ve Türkiye’de oturma izni olmadığı belirlenen dokuz göçmen ve organizatör M.M. yakalandı.
Organizatör, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YASAL UYARI
HATAY Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. HATAY Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.