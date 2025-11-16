Hatay'da polisten kaçan göçmen kaçakçısı kaza yaptı

Hatay'da polisten kaçarken Asi Nehri yatağına uçan otomobildeki dokuz kaçak göçmen ve göçmen kaçakçısı yakalandı. Göçmen kaçakçısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kazada yaralanan ve Türkiye’de oturma izni olmadığı belirlenen dokuz göçmen ve organizatör M.M. yakalandı.

