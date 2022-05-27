Hatay'da sahte döviz operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte para taşındığı bilgisi üzerine Hassa-Kırıkhan kara yolunda bir otomobili durdurdu.



Araç ve şüphelilerin üst aramasında, 5 bin 400 dolarlık sahte banknot ele geçirildi.



Sürücü J.E. ile araçtaki F.E. ve A.E. gözaltına alındı.

