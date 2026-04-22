Hatay'da satırlı dehşet. İstediği yemeği menüde bulamadı, üç kişiyi yaraladı
22.04.2026 11:55
Gözaltına alınan saldırganın çok sayıda suçtan sabıkası olduğu ve cezaevinden bir süre önce çıktığı öğrenildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişi, gittiği lokantada istediği yemeği menüde bulamayınca üç kişiye satırla saldırdı. Yaralılardan birinin durumu ağır.
Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde bir lokantaya giren M.S., iddiaya göre istediği yemeğin menüde olmadığı gerekçesiyle tartıştığı işletme sahibi A.İ.'yi satırla yaraladı.
Zanlı, daha sonra bir taksi durağında bekleyen K.Y. ile ATM'den para çekmeye çalışan M.Ç.'ye saldırdı.
İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan üç kişi, ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
LOKANTA SAHİBİNİN DURUMU AĞIR
Tedavi altına alınan yaralılardan lokanta sahibi A.İ'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.
SALDIRGAN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Polis ekiplerince gözaltına alınan M.S.'nin, "uyuşturucu kullanma", "kasten yaralama", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından sabıkasının olduğu, cezaevinden bir süre önce çıktığı ve satırla saldırdığı kişileri tanımadığı öğrenildi.
