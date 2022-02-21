Hatay'da spor tesisinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Haberler - Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 21.02.2022 - 13:08
Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan Spor Tesisinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin araştırması sonucu hırsızlık zanlısı K.K. gözaltına alındı.
Zanlının adresinde yapılan aramada, tesisten çalındığı belirlenen buzdolabı, 2 baza, 2 baza başlığı, 2 yatak ve elbise dolabı bulundu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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