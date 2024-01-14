Hatay'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu (Hatay Haberleri)

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Hatay'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Reyhanlı'da Suriye sınırındaki sulama kanalında bir kişinin sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan erkeğin, hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından kimlik tespiti ve otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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