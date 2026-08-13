Hatay’da Suriyeli depremzede ailenin evinde yangın çıktı

Hatay ’da elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilen yangında, Suriyeli depremzede ailenin yaşadığı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde bulunan 7 yaşındaki oğlunu alevlerin arasından kurtaran Mecdi Zimo, ailesinin diğer fertlerinin evde olmamasının olası bir faciayı önlediğini söyledi.

Yangın, Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi İzmir Caddesi’ndeki müstakil evde meydana geldi.

İlk belirlemelere göre elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilen yangında evden alevler yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler gelmeden önce eve ulaşan ev sahibi Mecdi Zimo, alevlerin sardığı evden 7 yaşındaki oğlunu çıkararak kurtardı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangın nedeniyle depremzede ailenin evi kullanılamaz hale geldi.

Zimo’nun eşi ve diğer iki çocuğunun ise olay sırasında kayınvalidesinde bulunması, yangının daha büyük bir faciaya dönüşmesini engelledi.

Yangın sırasında yaşananları anlatan Mecdi Zimo, gece fırında çalıştığı sırada telefonla aranarak evde yangın çıktığının kendisine bildirildiğini söyledi.

Eve geldiğinde odadan dumanlar yükseldiğini belirten Zimo, kapıyı açarak oğlunu alıp dışarı çıktığını söyledi.

Yangının prizden çıkmış olabileceğini düşündüğünü dile getiren Zimo, “Prizde takılı pervane vardı. Bizi çarptı, ben de prizi değiştirdim. Kesin değil, bilmiyorum ama prizden çıktığını düşünüyorum. Bütün evimiz, her şey yandı. Ateş alevlendiğinde camlar kırılıyordu. Benim için önemli olan çocuktu, çocuğumu aldım ve çıktım” dedi.