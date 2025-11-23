Hatay'da üç otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Trafikte seyir halinde ilerleyen 3 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yaralıları araçlardan kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi.

