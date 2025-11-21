Hatay'da üniversite öğrencilerine KADES tanıtımı

Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan etkinliğin sonunda KADES uygulaması tanıtıldı ve broşürler dağıtıldı.

Öğrencilere, şiddetin tanımı ve çeşitleri, başvuru yöntemleri ve 6284 Sayılı Kanun ile sağlanan koruyucu–önleyici tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

