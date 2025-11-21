Hatay'da üniversite öğrencilerine KADES tanıtımı

21.11.2025 09:33

Hatay il Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine KADES uygulamasına yönelik farkındalık eğitimi verdi.

Öğrencilere, şiddetin tanımı ve çeşitleri, başvuru yöntemleri ve 6284 Sayılı Kanun ile sağlanan koruyucu–önleyici tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldığı belirtildi. 

 

Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan etkinliğin sonunda KADES uygulaması tanıtıldı ve broşürler dağıtıldı. 

 

Ayrıca uygulamanın telefonlara yüklenmesi sağlandığı kaydedildi .

