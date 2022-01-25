Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Haberler - Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 25.01.2022 - 16:11
Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı, Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 23,44 gram sentetik uyuşturucu, iki tabanca, 16 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.
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