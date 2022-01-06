Hatay'da yakalanan terör örgütü DEAŞ zanlısı tutuklandı

Haberler - Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 06.01.2022 - 10:21
Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ zanlısı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, yaptığı çalışmayla DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen B.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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