Hatay'da yangın çıkan evde mahsur kalan köpek yavrusu kurtarıldı

Haberler - Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 19.10.2021 - 19:19
Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı, Gazi Mahallesi Çekmece Caddesi'nde bulunan bir binanın ilk katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Ekipler, evdeki kulübede mahsur kalan köpek yavrusunu da kurtardı.
Yangın evde hasara yol açtı.
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