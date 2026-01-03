Hatay'da yapılan operasyonlarda 4 firari yakalandı

03.01.2026 17:03

Hatay'da yapılan operasyonlarda 4 firari yakalandı
Anadolu Ajansı

AA

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 4 firari hükümlü yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğünce, Antakya ve İskenderun ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

 

Adreslerde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları olan A.F, Y.Ö, M.A.M. ve C.Ö. yakalandı.

 

Şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

 

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

HATAY Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. HATAY Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.