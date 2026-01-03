Hatay'da yapılan operasyonlarda 4 firari yakalandı
03.01.2026 17:03
AA
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 4 firari hükümlü yakalandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğünce, Antakya ve İskenderun ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları olan A.F, Y.Ö, M.A.M. ve C.Ö. yakalandı.
Şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
