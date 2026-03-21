Hatay'da yasa dışı bahise suçüstü. 3 şüpheli gözaltında
21.03.2026 12:32
Yasa dışı bahis operasyonunda ele geçirilenler.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde isimsiz işyerinde bahis oynatıldığı belirlenen adrese yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yasa dışı bahis oynanmasını önlemeye yönelik çalışmalarda: İskenderun genelinde yapılan çalışmada Yenişehir Mahallesinde faaliyet gösteren isimsiz işyerinde bahis oynandığı ihbarı üzerine adreste bulunan F.B., L.B.K. ile C.B. adlı 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İşyerinde yapılan aramada; laptop, cep telefonu, kupon yazıcısı, 2 farklı oynanmış yasadışı bahis kuponu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.
