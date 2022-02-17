Hatay'da yolcu otobüsünün öğrenci servisine çarpması sonucu 16 öğrenci yaralandı

Haberler - Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 17.02.2022 - 12:56
Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı,
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 R 0242 plakalı yolcu otobüsü, Antakya-İskenderun yolu Ekinci Kavşağı'nda dönmeye çalışan 31 S 0090 plakalı öğrenci servisine arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direğini devirip yan yatan öğrenci servisindeki 16 öğrenci hafif yaralandı.
Yaralı öğrenciler, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Bu arada, kaza çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
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